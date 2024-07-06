مبابي يوضح سبب طلبه الاستبدال في مباراة فرنسا والبرتغال بـ يورو 2024

أوضح كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، سبب طلبه الاستبدال في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في يورو 2024.

وواصل منتخب فرنسا، تقدمه بخطى ثابتة نحو في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وحقق الفوز على منتخب البرتغال، ليتأهل لدور نصف النهائي النهائي.

ووصل المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها منتخب فرنسا لصالحه بنتيجة 5-3 ليضرب موعدًا مع إسبانيا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو2024”.

وتحدث مبابي للصحفيين عقب المباراة قائلا: “لقد أخبرت المدرب ديديه ديشامب أنني لم أعد أشعر بحالة جيدة وأنني أشعر بالإرهاق الشديد ولن استطيع المواصلة”.

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وواصل حديثه عند سؤاله عن تسجيله لهدف واحد فقط في البطولة من ركلة جزاء قال: “نعم هذا صحيح، ولكن الأهم الآن إننا وصلنا إلى نصف النهائي وأنا سعيد جدا”.

وتابع:” أتمنى أكون متواجدًا وأساعد الفريق ضد إسبانيا في المباراة المقبلة، لكنني سعيد للفريق قبل أي شيء آخر”.

واختتم: “أتمنى أن نقوم بعكل جيد أمام إسبانيا ونفوز أمام فريق رائع يضم لاعبين بجودة عالية”.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره إسبانيا في التاسع من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي يورو 2024.