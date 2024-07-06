لفتة طيبة من وزير الرياضة بعد وفاة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، حزنه على وفاة لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني أحمد رفعت بعدما تحسنت حالته بالفترة الماضية.

وقال صبحي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس اليوم السبت: "سنطلق اسم اللاعب على أحد مراكز الشباب القريبة من قريته في محافظة كفر الشيخ كما سنحقق كل مطالب أسرته".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته بقوله: "تلقينا نبأ وفاة أحمد رفعت بالحزن بعد بارقة الأمل السابقة ونشكر وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت على قرار استكمال تعاقده".

وتوفيّ أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت في وقت سابق من اليوم السبت؛ حيث تقرر دفنه وإقامة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة الظهر.

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