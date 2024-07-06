أحمد شوبير يكشف موقفًا من شخص "شديد الاحترام" تجاه الراحل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التزام نادي مودرن سبورت باستمرار تعاقده مع اللاعب أحمد رفعت بعد وفاته.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:" في وسط حالة الألم والحزن الشديد على وفاة اللاعب الموهوب أحمد رفعت رحمه الله يخرج علينا شخص نبيل شديد الاحترام ليعُلن أن عقد اللاعب مع النادي 4 سنوات والنادي ملتزم تماماً بالعقد حتي نهايته.. شكرًا د وليد دعبس مالك ورئيس نادي مودرن سبورت".

وتوفى فجر اليوم السبت 6 يوليو، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد تدهور حالته الصحية.

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