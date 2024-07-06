تشاكا "الورقة الرابحة" لسويسرا ضد إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن تحدد مسؤوليات لاعب أرسنال السابق جرانيت تشاكا، مصير بلاده ضد إنجلترا في ربع نهائي يورو 2024.

وكانت الأمور بالنسبة إلى جرانيت تشاكا على ما يرام في باير ليفركوزن، وساهم اللاعب في الفوز بالدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب بلاده سويسرا إلى أمم أوروبا 2024، لكن أدائهم انخفض بشكل كبير، حتى جمعت اللاعب جلسة بالمدير الفني للفريق مراد ياكين، والآن اصبحت سويسرا على بعد مباراة واحدة للوصول إلى دور قبل نهائي اليورو 2024.

وقال ياكين عن تشاكا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان": "إنه لاعبا ومدربا بالفعل، تأثيره عميق وسيكون أساسيا إذا كان المنتخب الوطني سيخفف من موجة التفاؤل الجديدة في إنجلترا، وقد يكون هناك قدر إضافي من الإثارة في التخطيط للفوز على بلد ازدهر فيه تشاكا في نهاية المطاف، لكنه لم يكن مفهوما تماما لفترات طويلة من السنوات السبع التي قضاها في شمال لندن".

فيما يقول بيني هوجل لاعب منتخب سويسرا السابق الذي كان لاعباً بارزاً في نادي بازل عندما نجح تشاكا في التألق هناك: "إنه اللاعب الأكثر أهمية من حيث التكتيكات والقيادة، إنه يقود الفريق بخبرة كبيرة، فهو يعرف كيف يدير اللاعبين الآخرين ويدعمهم، ويضعهم في المكان المناسب".

وستواجه إنجلترا خصما يلعب بطريقة 3-4-2-1، وفي تشكيلة ياكين يحرك تشاكا سويسرا صعودًا وهبوطًا، ويُقال إن مستواه في ليفركوزن، هو ما أقنع ياكين بالانتقال من الرباعي الخلفي الذي استخدمه في معظم التصفيات.

ولكن قبل ذلك، في مواسمه المتقلبه مع أرسنال، وجد تشاكا صعوبة في الحفاظ على هدوئه، وظهر ذلك في رد فعله تجاه بعض المشجعين عند استبداله ضد كريستال بالاس، عام 2019.

وفي موسمه الأخير مع أرسنال، على الرغم من إظهار قوته واختتم مسيرته بهدفين، إلا أنهم كانوا بحاجة إلى نوع مختلف من لاعبي خط الوسط في هيئة ديكلان رايس.

واليوم يلتقي الثنائي مع منتخب بلادهما، ويحتل رايس المركز الثالث في قائمة اللاعبين في قائمة المسافة المقطوعة خلال هذه البطولة بـ 49.2 كيلومترًا، بينما يحتل تشاكا المركز السادس بـ 46.6 كيلومتراً.