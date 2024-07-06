الأمريكي برادلي ينعي أحمد رفعت بهذه الكلمات (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى الجريتلي:

نعى المدير الفني الأمريكي الأسبق لمنتخب مصر، بوب برادلي، أحمد رفعت.

ونشر ضياء السيد رسالة وصلته من بوب برادلي عبر تطبيق واتساب، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت جاءت:" حزين لسماع وفاة أحمد رفعت أرسل مواساتي والتعازي لأسرته وأصدقائه".

وسبق وشغل ضياء السيد منصب المدرب المساعد بجهاز الفني للمنتخب حين كان يقوده بوب برادلي.

وتوفى فجر اليوم السبت 6 يوليو، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد تدهور حالته الصحية.

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