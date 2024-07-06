دقيقة حداد على روح أحمد رفعت قبل مباراة سموحة وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وقف لاعبو فريقي سموحة وإنبي دقيقة حداد قبل بداية مباراتهم عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت فجر اليوم.

وأشارت رابطة الأندية، عبر بيان رسمي، إلى أنه تقرر الوقوف دقيقة حداد في باقي المباريات بالدوري المصري الممتاز.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية.

وكان اللاعب تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يغادر المستشفى.

اقرأ أيضًا:

لفتة طيبة من وزير الرياضة بعد وفاة أحمد رفعت

نادر شوقي وكيل أعمال أحمد رفعت: حقه جاي جاي