اتحاد الكرة ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور حالته الصحية.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بياناً نعى فيه أحمد رفعت، وجاء كالتالي: "ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

وكان اللاعب تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يغادر المستشفى.