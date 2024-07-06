"بينهم ميلان ومنتخب إيطاليا".. أندية ومنتخبات أوروبية تنعى أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قامت العديد من الأندية والمنتخبات الأوروبية، بنعى اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وفاته المنية فجر اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يغادر المستشفى.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، فجر اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب إيطاليا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يرسل المنتخب الإيطالي خالص تعازيه لأسرة اللاعب المصري أحمد رفعت".

وحرص فريق إشبيلية الإسباني على تقديم واجب التعزية إلى أسرة أحمد رفعت، حيث كتب النادي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "ببالغ الحزن والآسي وافتنا أنباء وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر، خالص التعازي من الجميع في إشبيلية لعائلة الفقيد و لجماهير كرة القدم المصرية وجميع محبي الفقيد، سنظل نتذكرك".

ونعى نادي أستون فيلا الإنجليزي أحمد رفعت، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "x" تويتر سابقاً: "خالص التعازي لأسرة كرة القدم المصرية، في وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية".