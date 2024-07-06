شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على روح أحمد رفعت فى دورى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

وقف لاعبو منتخبي قنا وبني سويف دقيقة حدادا على روح الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين فى دور الثمانية من بطولة دوري مراكز الشباب.

وانطلقت مباريات دور الـ8 للبطولة 1 يوليو الجاري على ملاعب مركز شباب الجزيرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأسفرت مباريات دور الـ 16 عن فوز كل من الوادي الجديد والغربية والقليوبية والسويس وقنا وبني سويف والشرقية والإسماعيلية.

وجاءت مباريات دور الـ 8 كالتالي :

الوادي الجديد امام الغربية يوم الثلاثاء 2 يوليو

القليوبية امام السويس يوم الاثنين 1 يوليو

قنا امام بني سويف يوم السبت 6 يوليو

الشرقية امام الإسماعيلية يوم الاثنين 8 يوليو

وجاءت نتائج دور الـ 16 في البطولة كالتالي :

فوز الغربية على أسوان 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبين 1-1 في الوقت الاصلي

فوز الشرقية على سوهاج 1-0

فوز الوادي الجديد على كفر الشيخ 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي

فوز القليوبية على دمياط 2-0

فوز السويس على البحر الأحمر 2-1

فوز الإسماعيلية على مطروح 7-6 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي

فوز قنا على شمال سيناء 1-0

فوز بنى سويف على أسيوط 2-0

ويقام دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بنظام المنتخبات، حيث تم تجميع قوام كل منتخب من كل مراكز شباب المحافظة، ويشرف على البطولة الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، فيما يقود اللجنة الفنية للبطولة سامي الشيشيني نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ووليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، كما تم إسناد تدريب المنتخبات لمجموعة من نجوم الكرة القدامى.

ويشرف على التنظيم محمد عبد القادر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووسام فاروق مدير عام مراكز الشباب وأحمد مختار منسق الدوري.