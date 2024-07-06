شكرا لقرائتكم خبر عن تيشيرت بصورة أحمد رفعت وشارة سوداء قبل انطلاق مباراة سموحة وإنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية، ارتدى لاعبو إنبى قميصا بصورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وفته المنية صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض.

كما ارتدى لاعبو فريقى إنبى وسموحة شارة سوداء أثناء الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة التى تقام فى الأسبوع الـ30 من عمر الدورى.

من جهته أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه فى مباراة إنبي على ستاد "الإسكندرية" ضمن الجولة الثلاثين من الدوري.

ويتكون تشكيل سموحة من:

حارس المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - أحمد خالد - جاستين آرثر - بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه - دكو دودو - محمد كناريا - حمدي علاء.

خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.

فيما قرر سيد ياسين، المدير الفني لنادي إنبي، الدفع بالتشكيل التالى أمام سموحة:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.