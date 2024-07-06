شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية ينعي أحمد رفعت بصورة من أداء مناسك العمرة: "هتوحشنا والله" والان مع تفاصيل الخبر

نعى مروان عطية، لاعب النادى الأهلى، أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت الذي توفى فجر اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية. ونشر مروان عطية صورة برفقة أحمد رفعت عبر صفحته الرسمية عبر موقع إنستجرام وعلق قائلا "هتوحشنا والله".

ويأتى هذا وسط حالة من الصدمة عاشها الشارع الكروي المصري على الساعات الأخيرة، بعدما ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا، صباح اليوم عن عمر بلغ 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت تعرض لوعكة صحية في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، أي قبل 117 يوماً بالتحديد، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير.

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وسط حضور من زملائه ونجوم الكرة المصرية، صاحب الواحد وثلاثين عاماً ولد في يونيو 1993، ولعب لـ6 أندية خلال مسيرته الكروية وهي: مودرن سبورت، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك والاتحاد السكندري.