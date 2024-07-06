شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع إنبى سلبيًا فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة وإنبى المقامة حاليًا على ستاد "الإسكندرية" ضمن الجولة الـ30 من دوري NILE بالتعادل السلبى بين الفريقين.

شهدت بداية المباراة الوقوف دقيقة حدادًا على أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وفته المنية صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض، وارتدى لاعبو إنبى قميصًا عليه صورة اللاعب والرقم 88، كما ارتدى لاعبو فريقى إنبى وسموحة شارة سوداء أثناء الوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق المباراة.

ويتكون تشكيل سموحة من:

حارس المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر - أحمد خالد - جاستين آرثر - بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه - دكو دودو - محمد كناريا - حمدي علاء.

خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.

فيما قرر سيد ياسين، المدير الفني لنادي إنبي، الدفع بالتشكيل التالى أمام سموحة:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.