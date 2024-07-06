شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يحجز إقامة فى نانت الفرنسية لمدة 7 أيام قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي حجز فندق الإقامة فى مدينة نانت الفرنسية لمدة 7 أيام فى الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري، وذلك لخوض معسكر إعدادي قبل أولمبياد باريس.

ومن المنتظر أن يطير المنتخب من نانت إلى بوردو مسرح مباريات المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد يوم 17 يوليو، ويتدرب لمدة 5 أيام قبل خوض منافسات الدورة بالمباراة الافتتاحية أمام الدومينكان.

ويغادر المنتخب الأوليمبي القاهرة متوجهاً إلى مدينة نانت الفرنسية الأربعاء المقبل العاشر من يوليو لخوض مباراتين وديتين. ويواجه المنتخب الأولمبي أولا نظيره الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ثم المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته.

وتضم مجموعة المنتخب الأولمبي في دورة باريس، منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان، وستكون المباراة الأولى أمام الدومينكان والأخيرة أمام إسبانيا.