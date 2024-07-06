شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى البنك الأهلى و زد بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة زد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتى سوف تنطلق بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو انور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرجى اكا، عماد فتحى، احمد مدبولى، موسي فراوى، جريندو.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش.

خط الوسط: عبد الرحمن البانوني، أحمد الصغيري، بيتر زيلو موتوموسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، ماتا ماجاسا.