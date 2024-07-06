شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب مصر مش بتخلص.. حكاية الشقيقين آدم ونوران مع بطولات الكونغ فو "صور" والان مع تفاصيل الخبر

مصر دائمًا ولادة ومليئة بالمواهب الرياضية، ويومًا بعد يوم يظهر أبطال جدد فى مختلف الألعاب الفردية يسيرون على خطى أبطال حققوا البطولات العالمية والقارية يطمحون فى رفع العلم المصري خفاقًا بين دول العالم ويكتبون مستقبلهم بحروف من ذهب.

آدم محمد عاطف ونوران محمد عاطف شقيقان فى العقد الأول من عمرهما يعيشان في مدينة الإسكندرية، احترفا لعبة "الووشو كونغ فو" وحققا العديد من الميداليات فى بطولات الجمهورية وبطولات القارة الأفريقية السمراء، وما زال المستقبل أمامهما طويلاً لتحقيق الميداليات والإنجازات وتحقيق حلمهما لتمثيل مصر فى المحافل الدولية والبطولات القارية ودورة الألعاب الأوليمبية.



آدم مع جوائز بطولة أفريقيا

آدم صاحب الـ 9 سنوات، يلعب حاليًا في نادي المنتزه بعروس البحر المتوسط، حقق نحو 14 ميدالية متنوعة وحاصل على الحزام الأزرق، وكان آخره تحقيق كأس اللواء حازم خاطر في بطولة أبطال أفريقيا "ساندا وأساليب"، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي نهاية يونيو الماضي، وقبلها حقق بطولات عديدة في بطولات الجمهورية والـ k1 والبحر الأبيض المتوسط منذ بداية اتقانه للعبة التي بدأت منذ كان عمره 3 سنوات.



آدم ونوران

أما نوران، صاحبة الـ7 سنوات، فحققت هي الأخرى العديد من البطولات وحصلت على الحزام الأخضر وأحرزت نحو 10 ميداليات في بطولات إسكندرية والجمهورية والبحر الأبيض المتوسط، ومثلها الأعلى هي والدتها.



نوران وآدم

ولأن ابن الوز عوام، فيحلم آدم بالوصول إلى العالمية في اللعبة، وأن يخطو مسار والده ومثله الأعلى الذي كان بطلاً للعرب لكن الإصابة منعته من استكمال المسيرة البطولية فاتجه للتدريب، كما يحلم بتمثيل المنتخب الوطنى، وهي أيضًا نفس طموحات وأحلام شقيقته نوران بطلة المستقبل.



نوران مع والدتها أسماء

لم يكن نجاح آدم ونوران وليد الصدفة، لكن كان وراءه والدتهما "أسماء محمود" اللاعبة السابقة أيضًا في اللعبة بنادي الاتحاد السكندري العريق وحققت العديد من الميداليات والبطولات الرسمية باتحاد الكونغ فو، وكانت هي الداعم الأول لهما وهي من شجعتهما على احتراف اللعبة حتى يصبحوا أبطالاً يمثلون مصر عالميًا واستكمال مسيرة البطولات، جنبًا إلى جنب مع المذاكرة والتفوق الدراسي.





آدم في عمر 3 سنوات











