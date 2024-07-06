شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يجتمع بأميرة يوسف لوضع خطة إعداد منتخب الشابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد علاء نبيل ، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات بقيادة أميرة يوسف لوضع خطة الإعداد للمرحلة المقبلة وموعد بداية المعسكرات.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أميرة يوسف.

ويعاون أميرة يوسف كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى.

وأكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، دعمها للجهاز الفني الجديد، مشيرة إلى أن الاختيار خضع لمعايير متعددة بالتشاور مع الإدارة الفنية للاتحاد، برئاسة علاء نبيل، في مقدمتها رخصة التدريب والكفاءة الفنية لتطوير منتخبات الكرة النسائية وفقًا لرؤية الاتحاد.

أميرة يوسف حصلت على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.