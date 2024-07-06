موقف إنساني من مودرن فيوتشر بعد وفاة أحمد رفعت.. وشوبير يعلق

الشارقة - اميمة ياسر - علق الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، على الموقف الانساني لوليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت تجاه الراحل أحمد رفعت.

وكتب شوبير على حسابه بالفيس بوك: ‏في وسط حالة الألم والحزن الشديد علي وفاة اللاعب الموهوب احمد رفعت رحمه الله يخرج علينا شخص نبيل شديد الاحترام ليعُلن أن عقد اللاعب مع النادي 4 سنوات والنادي ملتزم تماما بالعقد حتي نهايته.. شكرا د وليد دعبس مالك ورئيس نادي نادي مودرن سبورت.

كشف مصدر مقرب من اللاعب الراحل أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، كواليس اللحظات الأخيرة فى حياته.

وقال إنه فى الساعة الثالثة فجر السبت توقف قلب أحمد رفعت وسقط بشكل مفاجئ قبل أن تهرع أسرته للاتصال بالطبيب المعالج، وأضاف أنه تم نقله غلى المستشفى بشكل عاجل بناءً على توجيهات الطبيب.

وقال المصدر: خضع "رفعت" لعملية إنعاش قلبى رئوى متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة، وتابع: تلقى صدمات كهربائية وكل أدوية الإنعاش القلبى الرئوى المتقدم ولكن القلب لم يستجب ليتم إعلان وفاته.