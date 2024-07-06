الامارات | أخر ظهور للاعب المصري أحمد رفعت قبل وفاته.. حزن عالمي وعربي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سارعت أندية ومؤسسات رياضية عربية وأندية عالمية إلى تقديم واجب العزاء في وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت والذي توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 31 عاماً إثر تعرضه لمضاعفات صحية حسبما أعلن ناديه (فيوتشر سابقاً).

وكان رفعت تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 مارس الماضي، وتم نقله الى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر.

وأعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل.

وظهر رفعت الشهر الماضي في حوار تلفزيوني أعلن فيه عن تحسن حالته الصحية نسبياً معرباً عن أمله في العودة الى ممارسة كرة القدم في المستقبل، ثم قام بزيارة زملائه في ناديه مودرن سبورت قبل أيام من وفاته.

وبدأ رفعت، المولود في يونيو 1993، مشواره مع الكرة بنادي انبي، ولعب مع الزمالك والاتحاد السكندري والمصري قبل أن ينضم لمودرن فيوتشر عام 2021، كما لعب لفريق الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة موسم 2022-2023.

ومثل رفعت منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة بتركيا 2013، كما مثل منتخب مصر الأول في 7 مباريات دولية سجل خلالها هدفين.

وكان آخر ظهور له بقميص الفراعنة خلال مسابقة كأس العرب التي أقيمت بقطر في نوفمبر 2021 وأحرز في البطولة هدفا عالميا.