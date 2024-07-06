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مرتضى منصور يقيم عزاء للاعب أحمد رفعت بالحامديه الشاذليه

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ونجليه أحمد وأمير إقامة عزاء للمرحوم أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وافته المنية صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبيه وكتب منصور علي صفحته الشخصيه "يقيم المستشار مرتضي منصور ونجلاه احمد وامير عزاء للمرحوم احمد رفعت لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية بسبب الظلم والقهر ولم يتحمله قلبه الرقيق .
يقام العزاء في القاعة الكبري بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو أن شاء الله.
ويتقدم في ذات الوقت ببلاغ الي معالي المستشار النائب العام للتحقيق مع المسؤولين الذي اشار اليهم المرحوم منذ اسبوع في لقاء تليفزيوني ليعرف الرأي العام ويتأكد بأننا في دولة قانون .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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