سموحة يفوز على إنبي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز على نظيره إنبي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء الهدف الأول للفريق السكندري عن طريق اللاعب إل حبيب أحمد حسان في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بينما أضاف فادي فريد الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز سموحة بهدفين نظيفين.

بهذا الفوز، يرفع سموحة رصيده للنقطة 42 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتجمد رصيد إنبي عند النقطة 42 في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.

وكان سموحة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - أحمد خالد - جاستين آرثر - بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه - دكو دودو - محمد كناريا - حمدي علاء.

خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.