"حقه مش هيضيع".. مرتضى منصور يعلق على وفاة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - يوسف محمد:

نعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اصبروا حقه إن شاء الله مش هيضيع لازم يبقى فيه حد للتعديات داخل الوسط والإعلام الرياضي".

واختتم منصور: "الله يرحمك يا أحمد شاب مؤدب موهوب يتيم مكسور علشان ملكش ظهر، حقك مش هيضيع".

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، فجر اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

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