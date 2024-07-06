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"تصحيح واجب".. تعليق شوبير على تغريدة بخصوص أحمد رفعت (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع "إكس"، بخصوص عقد أحمد رفعت مع نادي مودرن سبورت، بمثابة تصحيح لتغريدة سابقة.

وكتب شوبير: " تصحيح واجب المتبقي من عقد الراحل أحمد رفعت سنه واحدة فقط".

وكان شوبير قد كتب تغريدة سابقة، قال فيها: " في وسط حالة الألم والحزن الشديد علي وفاة اللاعب الموهوب أحمد رفعت رحمه الله يخرج علينا شخص نبيل شديد الاحترام ليعُلن أن عقد اللاعب مع النادي 4 سنوات".

وأضاف:" والنادي ملتزم تماما بالعقد حتي نهايته، شكرا د وليد دعبس مالك ورئيس نادي نادي مودرن سبورت".

يذكر أن أحمد رفعت توفى صباح اليوم السبت، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن سبورت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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