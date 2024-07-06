"من 11 سنة".. حكاية صورة جمعت صلاح بأحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على نعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، اثر تدهور في حالته الصحية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الصور تجمع بين محمد صلاح وأحمد رفعت في مرحلة الشباب من أحد شوارع سويسرا.

وتعود قصة الصورة التي جمعت بين صلاح ورفت من داخل أحد شوارع سويسرا، إلى عام 2013 خلال خوض أحمد رفعت رفعت فترة معايشة رفقة فريق بازل السويسري، الذي كان يلعب في صفوفه في ذلك الوقت محمد صلاح.

وكان نادي مودرن سبورت، فجر اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

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