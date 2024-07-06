شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم إنبى بثنائية نظيفة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت مباراة سموحة وانبى التى أقيمت اليوم السبت على استاد "الإسكندرية" ضمن الجولة الـ30 من دوري NILE بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

سجل الهدف الأول لسموحة لاعبه المغربى عبد اللطيف بن قسو على الطريقة الأوروبية فى الدقيقة 70 من عمر اللقاء، حيث تسلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بمقصية لتدخل شباك إنبى، قبل أن يضيف فادى فريد الهدف الثانى فى الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 42 نقطة، بينما توقف رصيد إنبى عند 42 نقطة أيضا.

شهدت بداية المباراة الوقوف دقيقة حدادا على أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وفته المنية صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض، وارتدى لاعبو إنبى قميصا عليه صورة اللاعب والرقم 88، كما ارتدى لاعبو فريقى إنبى وسموحة شارة سوداء أثناء الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - أحمد خالد - جاستين آرثر - بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه - دكو دودو - محمد كناريا - حمدي علاء.

خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.

فيما بدأ سيد ياسين، المدير الفني لنادي إنبي، المباراة بالتشكيل التالى أمام سموحة:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.