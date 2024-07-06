شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى وزد إف سى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى البنك الاهلى و زد إف سى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبى فريق البنك الاهلى، وأهدروا العديد من الفرص السهلة للتقدم عن طريق كريم بامبو وياو أنور ومحمد هلال في غياب تام من قبل لاعبو فريق زد.

وألغى الحكم محمد الغازى هدف لفريق البنك الأهلى عن طريق ياو أنور عقب الرجوع إلى تقنية الفار بداعى التسلل فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو انور.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش.

خط الوسط .. عبد الرحمن البانوني، أحمد الصغيري، بيتر زيلو موتوموسي.

خط الهجوم .. مصطفى زيكو، شادي حسين، ماتا ماجاسا.



