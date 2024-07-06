شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى ينعى أحمد رفعت ويطالب ذكى عبد الفتاح بالتواصل مع أسرته لتقديم واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

نعى الأمريكى برادلى المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت الذي توفى فجر اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وطالب برادلى زميله ذكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، بالتواصل مع أسرته لتقديم واجب العزاء.

ويأتى هذا وسط حالة من الصدمة عاشها الشارع الكروي المصري على الساعات الأخيرة، بعدما ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا، صباح اليوم عن عمر بلغ 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت تعرض لوعكة صحية في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، أي قبل 117 يوماً بالتحديد، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا.