حقك مش هيضيع.. مرتضى منصور يعلق على وفاة أحمد رفعت

الشارقة - اميمة ياسر - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.

وكتب مرتضى على حسابه بالفيس بوك:

اصبروا حقه أن شاء الله مش هيضيع لازم يبقي فيه حد لبلطجة الوسط والاعلام الرياضي .

احمد رفعت الله يرحمه مش أول الضحايا ولا آخرهم

طول ما البلطجية اللي متصورين انهم فوق القانون والبشر متسابين مبرطعين في الرياضة وفي الاعلام .

الله يرحمك يا احمد شاب مؤدب موهوب يتيم مكسور علشان مالكش ظهر .

حقك مش هيضيع .

كانت تصريحات الراحل أحمد رفعت عن أن سبب أزمته الصحية هو تعرضه لظلم شديد من جانب أحد الأشخاص قد أثارت الجدل والكثير من التساؤلات بشأن ما تعرض له، وتأثير ذلك على حالته الصحية ما أدى في النهاية لوفاته.

كان رفعت قد قال في تصريحات مع إبراهيم فايق على قناة MBC مصر، بعد أزمته الصحية: «في حاجات حصلت معايا صعب أنها تحصل لبني آدم عادي مش للاعب كورة، تعرضت لضغوط شديدة جدا قبل سقوطي في الملعب وهذه الضغوط لها علاقة بكرة القدم».

وأضاف: «أنا غبت عن الكورة فترة طويلة ومحدش كان عارف أنا بعمل إيه وفين، الأطباء أبلغوني أن هذه الضغوط هي السبب فيما وصلت إليه».