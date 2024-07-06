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الامارات | مصرع دراج نرويجي خلال سباق النمسا للدراجات

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع دراج نرويجي خلال سباق النمسا للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي الدراج النرويجي أندريه دريج مصرعه، إثر تعرضه لحادث سقوط أثناء هبوطه بسرعة على منحدر جبل "جروس جلوكنر"، أعلى جبال النمسا، في إطار المرحلة الرابعة من سباق النمسا "Tour of Austria".
أصدرت إدارة السباق بياناً، نعت فيه الدراج  البالغ من العمر 25 عامًا، وأعلنت عن إجراء مشاورات مع عائلته  وفريقه وجميع الدراجين وموظفي الدعم مع الهيئة المنظمة، لاتخاذ قرار بشأن المرحلة النهائية للسباق المقرر إنطلاقها غداً الأحد، بسبب حالة الحزن التي تلقي بظلالها على  الفرق المشاركة في السباق.
حقق الدراج النرويجي عضو فريق "Coop Repsol" بعض النجاحات خلال العام الجاري، أبرزها الفوز بسباق جولة رودس، وكان يحتل المركز رقم 38 في الترتيب العام لسباق النمسا قبل وقوع الحادث.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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