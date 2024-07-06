الامارات | خروج التونسية أنس جابر من "تنس ويمبلدون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالمياً ووصيفة النسختين الأخيرتين، من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بخسارتها امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 1-6 و6-7 (4-7) السبت.

وتلتقي سفيتولينا التي بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، مع الصينية جينيو وانغ في الدور المقبل.