تصفيات اختبارات المقاولون العرب للأسبوع الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - للأسبوع الثاني على التوالي يواصل نادي المقاولون العرب تنظيم تصفيات اختبارات الناشئين من مواليد 2011 إلى 2015، التي اتسمت بالمنافسة الشريفة بين اللاعبين لإفراز كل طاقتهم للانضمام لفرق البراعم بقطاع الناشئين.

أكد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون على التزام اللجان الفنية المسؤولة بإتاحة الفرص لأفضل العناصر للتطور والنمو والانضمام لصفوف فرق القطاع.

وتابع عبدالغني إلى اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي بهذه الاختبارات ، حيث تهدف إلى اختيار عناصر متميزة تدعم فرق القطاع وتساهم مستقبليًا في دعم الفريق الأول ، وذلك ضمن سياسة النادي بتصعيد المميزين من القطاع إلى الفريق الأول.