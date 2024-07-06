يورو 2024.. إنجلترا وسويسرا للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الثاني من مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السويسري بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتقدم المنتخب السويسري في المباراة عن طريق اللاعب بريل إيمبولو في الدقيقة 75، بينما تعادل الإنجليز في الدقيقة 80، من خلال اللاعب بوكايو ساكا.

ويتجه المنتخبان الإنجليزي والسويسري للأشواط الإضافية، وحال استمر التعادل الإيجابي بينهما فأنهما سيتجهان لركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، قدأ بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ايزري كونسا، كيران تريبيير.

خط الوسط: ديكلان رايس، كوبي ماينو، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، هاري كين.