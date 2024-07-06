مودرن سبورت ينفي تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط خارجية أو داخلية

ياسر رشاد - القاهرة - ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والآسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت و اللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، و يشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية و الدولية في التعامل مع أي موقف.

يؤكد نادي مودرن سبورت بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به و عنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور و على أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي و مجلس ادارته.

ختاماً نطلب ونهيب من جميع العاملين في مجال الرياضة والإعلام و باقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.