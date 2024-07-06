نقل عضو مجلس الزمالك للمستشفى بعد تعرضه لأزمه قلبيه

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك لأزمة قلبيه مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات ووضعه تحت الملاحظه الطبيه لمدة ٢٤ ساعه.

ويتولى أحمد سليمان الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم منذ تولى المجلس الحالى برئاسة حسين لبيب المسئوليه فى ٢٠ أكتوبر من العام الماضى.

وحرص أعضاء المجلس على التواجد فى المستشفى للاطمئنان علي زميلهم.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للقاء الإسماعيلي فى الجوله الثلاثين لبطولة الدوري الممتاز المقرره غدا باستاد القاهرة الدولي..وكان فريق الزمالك قد تعادل فى مباراته الأخيره مع فاركو بهدف ليرتفع رصيد الأبيض إلى ٣٨ نقطه محتلا المركز التاسع فى جدول المسابقه.