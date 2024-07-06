هولندا بالقوة الضاربة أمام تركيا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة تركيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب الهولندي أمام نظيره التركي في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها الملعب الأولمبي بمدينة برلين.

وكان المنتخب الهولندي قد تأهل لمنافسات دور الـ8، بعدما فاز على رومانيا بنتيجة 3/0 في منافسات دور الـ16.

فيما صعد المنتخب التركي للدور ربع النهائي، بعدما فاز على نظيره النمساوي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم بين إنجلترا وسويسرا والتي تقام حالياً، في دور نصف النهائي.

تشكيل هولندا أمام تركيا

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.