يورو 2024.. تشكيل تركيا أمام هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب التركي الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة هولندا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتقرر انطلاق مواجهة المنتخب التركي أمام نظيره الهولندي في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين.

تشكيل تركيا أمام هولندا

حراسة المرمى: جونوك.

خط الدفاع: ميرت مولدور، أكايدين، بردكجي، كاديوجلو.

خط الوسط: أيهان، صالح أوزجان.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر، تشالهان أوجلو، كينان يلدز.

ونجح المنتخب الهولندي في تأهل لمنافسات دور الـ8، بعدما فاز على رومانيا بنتيجة 3/0 في منافسات دور الـ16، بينما صعد المنتخب التركي للدور ربع النهائي، بعدما فاز على نظيره النمساوي بهدفين مقابل هدف واحد.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة اليوم بين إنجلترا وسويسرا والتي تقام حالياً، سيواجه الفائز من موقعة تركيا وهولندا في دور نصف النهائي.