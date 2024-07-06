جورج راسل اول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - نجح سائق فريق مرسيدس للفورميلا وان جورج راسل في الفوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورميلا وان على حلبة سيلفرستون ليكون اول المنطلقين في السباق الرئيسي مساء الاحد .

فوز جورج راسل بالمركز الأول يعد امتدادا للنتائج الرائعة التي يحققها في السباقات الأخيرة في بطولة العالم للفورميلا وان لهذا الموسم حيث فاز قبل اسبوع بسباق جائزة النمسا الكبرى .

المراكز الثلاث الأولى في التجارب التأهيلية كانت انجليزية بامتياز حيث أحرز السائق الأنجليزي وسائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون المركز الثاني بينما أحرز المركز الثالث الأنجليزي لاندو نوريس سائق فريق مكلارين .

المركز الرابع جاء فيه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول الذي نجح في الحصول على المركز الرابع متقدما على الأسترالي أوسكار بياسترى رغم الأضرار التي نالت من اسفل سيارة فيرستابين في الجزء الاول من التجارب التأهيلية وادت إلى تراجع سرعته كثيرا .

سائق هاس نيكو هولكينبيرج واصل مسيرته الجيدة وحقق المركز السادس في نتيجة لافتة وجاء خلفه في المركز السابع سائق فيراري كارلوس ساينز ثم الثلاثي لانس استرول و اليكس البون و فيرناندو الونسو في المراكز من الثامن إلى العاشر .

اكبر مفاجأت سباق جائزة بريطانيا الكبرى كانت خروج سائق فيراري شارل ليكلير من الجزء الثاني للتجارب بعد احتلاله المركز الحادي عشر .

ايضا شهدت التجارب التأهيلية لسباق جائزة بريطانيا خيبة امل جديدة للسائق المكسيكي سيرجيو بيريز الذي فشل في تجاوز الجزء الأول من التجارب التأهيلية بعد الحادث الذي تعرض له وتسبب في ظهور العلم الأحمر.