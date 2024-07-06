موعد مواجهتي المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الـمنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكرا تدريبيا أمس الجمعة، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.



وشهد المعسكر مشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب البرازيلي ميكالى المدير الفنى للمنتخب، بإستئناء الثنائي فوق السن أحمد سيد زيزو ومحمد النني، المقرر انضمامهم للمعسكر غدا الأحد.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.