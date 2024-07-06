إنجلترا تفوز على سويسرا وتتأهل لنصف نهائي اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره السويسري بركلات الترجيح 4/2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

واستطاع المنتخب الإنجليزي التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وكانت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، فقد أحرز المنتخب السويسري هدف التقدم عن طريق اللاعب بريل إيمبولو في الدقيقة 75، بينما تعادل الإنجليز في الدقيقة 80، من خلال اللاعب بوكايو ساكا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإنجليزي قي نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، الفائز من مواجهة هولندا أمام تركيا، في المباراة التي تبدأ بعد قليل في العاشرة من مساء اليوم السبت.

وكان المنتخب الإنجليزي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ايزري كونسا، كيران تريبيير.

خط الوسط: ديكلان رايس، كوبي ماينو، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، هاري كين.