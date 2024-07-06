في بيان رسمي.. مودرن سبورت يرد على تعرض أحمد رفعت لضغوطات

رد نادي مودرن سبورت، على مايتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحمد رفعت لضغوطات نفسية من أشخاص وجهات خاصة.

وتوفى أحمد رفعت، فجر اليوم السبت، حيث تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي، قبل أن يظل قرابة الشهر في المستشفى ويخرج بعد تحسن حالته الصحية.

وخضع أحمد رفعت لملاحظة طبيبة الفترة الماضية بمنزله، إلا أنه تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الأخيرة، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

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وجاء نص بيان مودرن سبورت كالتالي:

ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والآسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت و اللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، و يشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية و الدولية في التعامل مع أي موقف، لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به و عنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور و على أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي و مجلس ادارته.

ختاماً نطلب ونهيب من جميع المتعاملين في مجال الرياضة والإعلام و باقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان.