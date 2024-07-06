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نقل عضو إدارة الزمالك إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية مفاجئة

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شعار نادي الزمالك

شعار نادي الزمالك

تعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أزمة قلبية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، ليتم نقله إلى المستشفى.

وتم نقل أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك، لإحدى المستشفيات، بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة اليوم السبت.

ومن المقرر أن يتم توضيح تفاصيل حالة عضو إدارة القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة بعد العرض على الأطباء.

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وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة .

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الأبيض في مباراة الغد كل من:

الرباعي، محمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد، أحمد سيد زيزو، لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأوليمبي والذي يستعد للمشاركة في أولمبيا باريس 2024 التي تنطلق خلال أيام.

كما يغيب عن الزمالك، الحارس محمد عواد، ومصطفى الزناري ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومهاب ياسر ومحمود شيكابالا وأحمد حمدي بسبب الإصابات.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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