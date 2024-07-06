قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي.. عودة الجزيري وغيابات بالجملة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي مساء بعد غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

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وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر – سيد عبد الله “نيمار – حازم أسامة .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – محمد عاطف – مهاب ياسر.

خط الهجوم: يوسف أوباما – مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

يغيب عن الزمالك كل من:

الرباعي، محمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد، أحمد سيد زيزو، لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأوليمبي والذي يستعد للمشاركة في أولمبيا باريس 2024 التي تنطلق خلال أيام.

كما يغيب عن قائمة الأبيض في الحارس محمد عواد، ومصطفى الزناري ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومهاب ياسر ومحمود شيكابالا وأحمد حمدي بسبب الإصابات.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.