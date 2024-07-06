إنجلترا تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا 2024 بعد الفوز على سويسرا

تمكن منتخب إنجلترا، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد الفوز على سويسرا، بركلات الترجيح، اليوم السبت.

وحقق منتخب إنجلترا، الفوز على سويسرا، بركلات الترجيح (5-3) عقب التعادل على مدار 4 أشواط بهدف لكل منهما.

تقدم منتخب سويسرا بهدف أول عن طريق بريل إمبولو في الدقيقة 75 قبل أن يأتي الرد بعدها ب5 دقائق عبر بوكايو ساكا.

تشكيل إنجلترا اليوم أمام سويسرا في يورو 2024

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ايزري كونسا، كيران تريبيير.

خط الوسط: ديكلان رايس، كوبي ماينو، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيل فودين، هاري كين.

تشكيل سويسرا اليوم أمام إنجلترا في يورو 2024

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز.

وسط الملعب: ابيتشير، تشاكا، فرولير، ريدير.

الهجوم: ندوي، بيريل إمبولو، فارجاس.

البدلاء: مفوجا، كولبيل، ستيرجيو، إيلفيدي، دينيس زكريا، أوكافور، ستيفين، زوبير، زيسجير، سييرو، دواه، شاكيري، جاشاري، العمدوني.