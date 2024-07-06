التشكيل الرسمي لمباراة تركيا أمام هولندا في ربع نهائي أمم أوروبا 2024

أعلن المدرب رونالدو كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل “الطواحين”، لمواجهة تركيا في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.

تُقام مباراة هولندا وتركيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «الأولمبي»، ضمن منافسات دور 8 من بطولة أمم أوروبا 2024 الجارية.

تشكيل هولندا أمام تركيا اليوم في يورو 2024

حراسة المرمى: فيربروخن.

خط الدفاع: دومفريس، دي فراي، فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: شوتين، رينديرز، تشافي سيمونز.

الهجوم: كودي جاكبو، ممفييس ديباي، ستيفن بيرجوين.

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تشكيل منتخب تركيا أمام هولندا:

حارس المرمى: ميرت جونوك.

في الدفاع: كيرت مولدور – سامت أكايدين – عبد الكريم بارداكي – فيردي كاديوجلو.

وسط الملعب: صالح أوزكان – هاكان تشالهان أوجلو – كان أيهان.

خط الهجوم: ألبير يلماز – أردا جولر – كينان يلدز.