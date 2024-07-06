ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم السبت مت منافسات مسابقة الدوري المصري حيث حقق فريق سموحة فوزًا هامًا على نظيره إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما.

شهد الشوط الأول من المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، حيث سيطر سموحة على مجريات اللعب وشن هجمات مكثفة على مرمى إنبي، بينما اعتمد إنبي على الدفاع والهجمات المرتدة.

في الشوط الثاني، تمكن سموحة من كسر جمود النتيجة بتسجيل هدفين متتاليين. الأول جاء في الدقيقة 70 عن طريق الحبيب أحمد حسن، والثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء بتوقيع فادي فريد.

وفي نفس الوقت فاز فريق البنك الأهلي على نظيره زد إف سي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز الوحيد في المباراة من ركلةجزاء سجلها المهاجم سعيدو سيمبوري في الدقيقة 72، بعد خطأ على محمد أشرف بكري لاعب زد إف سي.

وجاء ترتيب مسابقة الدوري كالتالي:

1 – بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- إنبي 42 نقطة

6- زد 41 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

8- سموحة 39 نقطة

9- الاتحاد السكندري 38نقطة

10- الزمالك 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الإسماعيلي 31 نقطة

14- الجونة 31 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة