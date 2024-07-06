"بعد وفاته".. 20 صورة ترصد مسيرة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

خيم الحزن على الشارع الرياضي المصري بشكل كبير، بعد وفاة لاعب المنتخب المصري ونادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت، الذي وافته المنية فجر اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

ورحل رفعت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 31 عاماً، وسط حالة من الصدمة على الشارع الكروي المصري، بعد 111 يوماً من الأزمة الصحية التي تعرض لها، خلال مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري.

وبدأ رفعت مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعمر 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادي إنبي وهو في عمر ال 18 عاماً.

ولفت رفعت الأنظار إليه بشدة منذ أن كان لاعباً في صفوف منتخب مصر للناشئين، وخلال بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً بالجزائر، وشارك رفقة المنتخب في كأس العالم للشباب.

وبعد تألق رفعت رفقة منتخب مصر للشباب، بدأ في وضع الاحتراف الأوروبي أمام أعينه، حيث خاض فترة معايشة رفقة فريق بازل السويسري في عام 2013، ثم خاض بعد ذلك فترة معايشة في صفوف إشبيلية الإسباني، ولكن ضعف العروض المادية كان سبب في عدم انتقال اللاعب إلى أي من الناديين، ليعود إلى صفوف نادي إنبي مرة أخرى.

ولعب رفعت للعديد من الأندية المصرية أبرزها، "إنبي، الزمالك، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري ومودرن سبورت".

وخاض رفعت طوال مسيرته مع مختلف الأندية 211 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 46 هدفاً وتقديم 40 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك رفعت في 7 مباريات دولية رفقة منتخب مصر، تمكن خلالهم من إحراز هدفين.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، فجر اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

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