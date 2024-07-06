" لا يعبر عن الحقيقة".. بيان مودرن سبورت بخصوص ما يثار عن أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

أصدر نادي مودرن فيوتشر بياناً رسمياً ينفي خلاله تعرض لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت لأي ضغوط داخلية أو خارجية، حسبما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم.

وجاء نص بيان مودرن فيوتشر كالتالي: "ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت و اللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية، و يشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف".

وأضاف: "لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به و عنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور و على أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته".

واختتم فيوتشر بيانه: "نطلب ونهيب من جميع العاملين في مجال الرياضة والإعلام و باقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان".

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يغادر المستشفى.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، فجر اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

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