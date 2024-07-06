شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل النتائج الإيجابية ويفوز على زد 1 - 0 فى دورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق البنك الاهلى تحقيق الانتصارات بالفوز على نظيره زد أف سى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن البوركينى سعيدو سيمبورى من تسجيل هدف فريق البنك الأهلى الوحيد في المباراة في الدقيقة 72 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد فريق زد عند النقطة 41 محتلا المركز السابع.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق البنك الأهلى، وإهدار العديد من الفرص السهلة للتقدم عن طريق كريم بامبو وياو أنور ومحمد هلال في غياب تام من قبل لاعبى فريق زد.

وألغى الحكم محمد الغازى هدف لفريق البنك الأهلى عن طريق ياو أنور عقب الرجوع إلى تقنية الفار بداعى التسلل في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش.

خط الوسط: عبد الرحمن البانوني، أحمد الصغيري، بيتر زيلو موتوموسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، ماتا ماجاسا.



