شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت ينفى تعرض أحمد رفعت لأى ضغوط داخلية أو خارجية قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادى مودرن سبورت بيانا جديدا، بيانا نفى فيه ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول تعرض لاعبه الراحل أحمد رفعت الذى وافته المنية اليوم، لضغوط كبيرة، ما تسبب في تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى، وبالتالى وفاته بعد 4 أشهر تقريبا من الواقعة.

جاء نص البيان كالتالى:

ينعي نادي مودرن سبورت ببالغ الحزن والأسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت و اللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكره المصرية، ويشهد له الجميع بحسن الخلق، بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أى موقف،

لذلك فإن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب أحمد رفعت لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الاهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فردا من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته.

ختاماً نطلب ونهيب من جميع المتعاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.