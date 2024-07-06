شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6-7-2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: المنتخب الأولمبي يحجز إقامة فى نانت الفرنسية لمدة 7 أيام قبل أولمبياد باريس.

المنتخب الأولمبي يحجز إقامة فى نانت الفرنسية لمدة 7 أيام قبل أولمبياد باريس

أنهى الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي حجز فندق الإقامة فى مدينة نانت الفرنسية لمدة 7 أيام فى الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري، وذلك لخوض معسكر إعدادي قبل أولمبياد باريس.

مودرن سبورت ينفى تعرض أحمد رفعت لأى ضغوط داخلية أو خارجية قبل وفاته

أصدر نادى مودرن سبورت بيانا جديدا، بيانا نفى فيه ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول تعرض لاعبه الراحل أحمد رفعت الذى وافته المنية اليوم، لضغوط كبيرة، ما تسبب في تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى، وبالتالى وفاته بعد 4 أشهر تقريبا من الواقعة.

الأهلي يتفق مع موديست على تسديد آخر جزء من مستحقاته على شهرين

حصل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي على 90% من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء يوم 30 يونيو الماضي.

مودرن سبورت يقيم عزاء أحمد رفعت فى القاهرة الثلاثاء المقبل

قرر نادي مودرن سبورت إقامة عزاء أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل بالقاهرة الثلاثاء المقبل، على أن يتم تحديد المكان والموعد فى وقت لاحق.

استبعاد زيرو من قائمة الزمالك فى مواجهة الإسماعيلى وعودة الجزيرى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سموحة يهزم إنبى بثنائية نظيفة فى دورى NILE

انتهت مباراة سموحة وانبى التى أقيمت اليوم السبت على استاد "الإسكندرية" ضمن الجولة الـ30 من دوري NILE بفوز الفريق السكندرى بهدفين نظيفين.

البنك الأهلى يواصل النتائج الإيجابية ويفوز على زد 1 - 0 فى دورى NILE.. فيديو

واصل فريق البنك الاهلى تحقيق الانتصارات بالفوز على نظيره زد أف سى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".