شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يتعرض لأزمة قلبية ويُجري عملية قسطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لأزمة قلبية مساء اليوم السبت، وتم نقله لأحد المستشفيات في التجمع لتلقي العلاج اللازم.

وأجرى أحمد سليمان قسطرة في القلب بعد تعرضه لتلك الأزمة، ويمكث حالياً تحت الملاحظة لحين التأكد من تحسن حالته الصحية، أو حاجته لتدخل طبي آخر وإجراء قسطرة أخرى بالقلب.

على جانب آخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي - عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار" - حازم أسامة .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد مصطفي زيزو من القائمة رغم عدم انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي، فيما عاد سيف الدين الجزيري بعد شفاءه من الإصابة.